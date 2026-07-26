Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Arda Turan: Şampiyonlar Ligi'nde bile böyle atmosfer az görülür!

        Arda Turan: Şampiyonlar Ligi'nde bile böyle atmosfer az görülür!

        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Bursaspor ile 0-0 berabere kaldıkları hazırlık maçının ardından, "Şampiyonlar Ligi'nde bile böyle atmosfer az görülür. Karşımda gerçek bir futbol takımı gördüm" derken, Bursaspor'un yeniden hak ettiği yerlere döneceğine inandığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 22:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Arda Turan'dan Bursaspor'a ve taraftara övgü!

        Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Bursaspor ile oynanan ve golsüz sona eren hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasına Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'i tebrik ederek başlayan Turan, "Karşımda gerçek bir futbol takımı gördüm. Bir takım oluşturmak, oyun kültürü oluşturmak kolay değil. Savunmadaki baskılarını, enerjilerini, geçiş oyunlarını ve arkadan kurdukları oyun organizasyonunu çok beğendim" dedi.

        Bursaspor'un yeniden yükselişe geçtiğini ifade eden Arda Turan, "Bursaspor'un organizasyonu çok dikkat çekici. Şehir, yönetim, teknik ekip ve taraftar aynı hedef etrafında birleşmiş durumda. Bu birliktelik devam ettiği sürece Bursaspor mutlaka hak ettiği yerlere gelecektir. Belki bu sezon olmaz ama önemli olan organizasyonu güçlü tutabilmek" ifadelerini kullandı.

        "ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİLE BÖYLE ATMOSFER AZ GÖRÜLÜR"

        Yeşil-beyazlı taraftarın oluşturduğu atmosferden etkilendiğini söyleyen Turan, "Bir hazırlık maçında 40 bine yakın taraftarın tribünleri doldurması inanılmaz. Daha önce buna Barcelona'da şahit olmuştum. Şampiyonlar Ligi maçlarında bile zaman zaman böyle atmosferler olmuyor. Göztepe, Eskişehir ve Bursaspor gibi kulüpler taraftarlarıyla çok özel camialar" diye konuştu.

        Savaş nedeniyle uzun süredir seyircisiz ya da farklı atmosferlerde maç oynayan Shakhtar Donetskli futbolcuların da tribünlerden etkilendiğini belirten Turan, "Futbolda seyircisiz oynamanın ne demek olduğunu en iyi biz biliyoruz. Genç oyuncularımız buradaki atmosfer karşısında şaşırdı. Böyle bir ortamda oynamak gerçekten kolay değil" dedi.

        "BİZİM İÇİN ÇOK FAYDALI BİR HAZIRLIK MAÇI OLDU"

        Hazırlık maçını teknik açıdan da değerlendiren Arda Turan, kamp döneminde oyuncularının fiziksel durumlarını görmek istediğini belirterek, "Bugün oyuncularımın oyuna nasıl çözümler ürettiğini ve fiziksel durumlarını görmek istedim. Çok fazla müdahale etmedim. Bizim adımıza son derece faydalı bir hazırlık maçı oldu" ifadelerini kullandı.

        Konuşmasının sonunda A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunu da kutlayan Arda Turan, "Kadın voleybol takımımız bizi bir kez daha gururlandırdı. Hepimize ilham oluyorlar. Tüm kalbimle kendilerini tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Veterinerde deprem etkisi yapan kedi Türkiye'nin gündeminde

        Bursa'da kısırlaştırılmak üzere veteriner kliniğine getirilen sokak kedisi, operasyon öncesinde ortalığı birbirine kattı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlar sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenirken, veteriner çalışanları hayretlerini dile getirdi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Mezarlıkta dehşet! Aynı aileden 3 kişi öldü
        Dernizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu
        Dernizde kaybolan 4 kişiden 3'ü ölü bulundu
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong