Aston Villa: 1 - Nottingham Forest: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 19:10 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. 90 dakikanın sonunda konuk takım sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Nottingham'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Liam Delap ve 88'de Igor Jesus kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise 74'te Alysson'dan geldi.
Bu sonucun ardından Aston Villa 1 puanda kaldı. Nottingham Forest ise 5 puana yükseldi.
Ligin 5. haftasında Aston Villa deplasmanda Tottenham'la karşılaşacak. Nottingham ise sahasında Coventry City'i ağırlayacak.
F.BAHÇE VE G.SARAY'LA KARŞILAŞACAK
Ligde 4 maçtır kazanamayan Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 14 Ekim'de sahasında Fenerbahçe ile; 24 Kasım'da ise deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.
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