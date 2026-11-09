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        Haberler Spor Futbol İspanya Atletico Madrid: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Atletico Madrid: 1 - Barcelona: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        İspanya La Liga'nın 12. haftasında Atletico Madrid sahasında Barcelona'yı ağırladı. 3 gole sahne olan mücadeleyi Katalan devi Fermin'in attığı gollerle 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 00:56 Güncelleme:
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        Barça, Atl. Madrid'i Fermin'le geçti!

        İspanya La Liga'nın 12. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid ile Barcelona kozlarını paylaştı. Konuk takım mücadeleyi 2-1 kazandı.

        Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 45. ve 66. dakikalarda Fermin kaydetti. Madrid temsilcisinin tek golü ise 10. dakikada Giuliano Simeone'den geldi.

        Bu sonucun ardından Barcelona 33 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki ikinci mağlubiyetini alan Atl. Madrid ise 28 puanda kaldı.

        Ligin 13. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Getafe'ye konuk olacak. Barcelona ise sahasında Villarreal'i ağırlayacak.

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