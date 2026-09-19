Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 7. haftasındaki derbi maçta Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Dev maç öncesi açıklamalarda bulunan Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kariyerinde çıktığı derbileri kıyaslayan Portekizli teknik adam, İtalya'daki durumun kendisini şaşırttığını söylerken, Portekiz ve Türkiye'de ise işlerin farklı ilerlediğini belirtti.

Jose Mourinho açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE'Yİ HİÇ SÖYLEMEYEYİM..."

“Bir kulübün formasını giydiğinizde kendinizi bir taraftar gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Bir derbi maçından bir hafta önce sokakta yürürken birinin size 'Juve'yi mahvedeceğiz' veya benzeri şeyler söylemediği bir derbi yok. Kendinizi izole edersiniz ve dış dünyayla hiçbir bağlantınız olmaz. Beni en çok şaşırtan ve en beklenmedik olan Milan-Inter maçıydı, çünkü orada çok fazla olmasa da biraz nefret olduğunu düşünüyordum ve iyi bir ilişkileri olduğunu görünce şaşırdım. Nefret kuzeyde biraz daha yaygın. Sokakta farklı formalar giyen bir kadın ve bir adam gördüm. Ya da bir baba ve bir çocuk. Portekiz'de bu imkansız... Ve Türkiye'yi hiç söylemeyeyim."