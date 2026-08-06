Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Atletico Mineiro'nun Fred ısrarı

        Atletico Mineiro'nun Fred ısrarı

        Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun spor direktörü Paulo Bracks, Fenerbahçe'nin orta sahası Fred'i kadrolarına katmak için sonuna kadar uğraşacaklarını açıkladı. Transfer süreciyle ilgili konuşan Bracks, "Transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız. Süre dolana kadar, transfer dönemi devam ettiği sürece, Fred konusunda içimizdeki umut sönmeyecek." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 18:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Atletico Mineiro'nun Fred ısrarı!

        Brezilya ekibi Atletico Mineiro, 2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyen Fred'in peşini bırakmıyor. Brezilya temsilcisinden orta saha oyuncusu için yeni bir açıklama geldi.

        "FRED'İN ATLETICO MINEIRO'YA GELME HAYALİ VAR"

        Atletico Mineiro'nun spor direktörü Paulo Bracks, "Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var. Bunu daha önce dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir şey yok." sözlerini sarf etti.

        "İÇİMİZDEKİ UMUT SÖNMEYECEK"

        Fred'den vazgeçmeyeceklerini dile getiren Paulo Bracks, "Transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız. Süre dolana kadar, transfer dönemi devam ettiği sürece, Fred konusunda içimizdeki umut sönmeyecek." diye konuştu.

        FENERBAHÇE'DEKİ MEVCUT DURUMU

        33 yaşındaki Fred'in, Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

        Fred, bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 3 resmi maçta da süre buldu ve bu maçların ikisine ilk 11'de başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan üçlü savunma anlaşması
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Mekke Anlaşması nasıl yankı buldu?
        Altında hızlı yükseliş
        Altında hızlı yükseliş
        Komisyon aşaması başladı
        Komisyon aşaması başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        Menderes Belediye Başkanı için ihraç talebi
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        ABD'li araştırmacılar yapay zekayı kullanarak yeni virüsler üretti
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        FETÖ'cü Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde silah ve mühimmat aranıyor!
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        Boşanma davası açtığı ortaya çıktı
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        "İyi bir kaleci sizi ayakta tutar!"
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Genç fenomen kanserle mücadelesini kaybetti
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Normali yüzde 60-65 üzerinde
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Dev final için İstanbul iddiası!
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Elektrikli scooterlar motosikletlerden üç kat daha tehlikeli
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu dil kelimelerden oluşmuyor!
        Bu nasıl kazançtır?
        Bu nasıl kazançtır?
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        EasyJet'in yeni sahibi belli oldu
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Gece yarısı facia! 2 arkadaş boğuldu!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı!
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"
        "Ceyhan'ı adeta bir Rotterdam yapabiliriz"