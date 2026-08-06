Atletico Mineiro'nun Fred ısrarı!

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, 2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe forması giyen Fred'in peşini bırakmıyor. Brezilya temsilcisinden orta saha oyuncusu için yeni bir açıklama geldi.

"FRED'İN ATLETICO MINEIRO'YA GELME HAYALİ VAR"

Atletico Mineiro'nun spor direktörü Paulo Bracks, "Bu çok zor ve karmaşık bir görüşme. Fred'in Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Atletico'nun Fred'i kadrosuna katmak gibi bir hayali, Fred'in de Atletico'ya gelmek gibi bir hayali var. Bunu daha önce dile getirmişti. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir gelişme yok ancak bu, kulüp için bir gelişme olmadığı anlamına gelmiyor. Kamuoyuna söyleyebileceğim yeni bir şey yok." sözlerini sarf etti.

"İÇİMİZDEKİ UMUT SÖNMEYECEK"

Fred'den vazgeçmeyeceklerini dile getiren Paulo Bracks, "Transfer dönemi bitene kadar Fred için umudumuzu koruyacağız. Süre dolana kadar, transfer dönemi devam ettiği sürece, Fred konusunda içimizdeki umut sönmeyecek." diye konuştu.

FENERBAHÇE'DEKİ MEVCUT DURUMU

33 yaşındaki Fred'in, Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Fred, bu sezon Fenerbahçe'nin oynadığı 3 resmi maçta da süre buldu ve bu maçların ikisine ilk 11'de başladı.