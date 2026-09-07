Ayhancan Güven ABD'de ikinci oldu!
Sürücüler arasında Ayhancan Güven'in de yer aldığı Manthey takımı, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonasının ABD ayağında LMGT3 sınıfında ikinci oldu.
Giriş: 07 Eylül 2026 - 12:08 Güncelleme:
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven'in sürücüleri arasında yer aldığı Manthey takımı, 2026 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın (WEC) 5. ayağı Lone Star Le Mans'ta LMGT3 sınıfında ikinciliği elde etti.
ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan Circuit of The Americas'ta düzenlenen yarış sona erdi.
Ayhancan'ın yanı sıra Büyük Britanyalı James Cottingham ve Rus Timur Boguslavskiy'nin pilot koltuğunda oturduğu Manthey takımı, 91 numaralı Porsche 911 GT3 R ile mücadeleyi ikinci sırada tamamladı.
LMGT3 sınıfında 27 numaralı Aston Martin birinci, 23 numaralı Aston Martin ise üçüncü oldu.
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