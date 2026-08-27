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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Bakan Ersoy'dan Formula 1 müjdesi! 2031'e kadar takvimde yer alacak

        Bakan Ersoy'dan Formula 1 müjdesi! 2031'e kadar takvimde yer alacak

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. Bakan Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, organizasyona yönelik hazırlıkları Atatürk Kültür Merkezi'nde değerlendirdi.

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        Habertürk
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 18:15 Güncelleme:
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        Bakan Ersoy'dan F1 müjdesi!

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027’den itibaren yeniden İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’sine yönelik çalışmalar için Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

        Toplantıda organizasyon hazırlıkları, kurumlar arası koordinasyon, tanıtım faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.

        Bakan Ersoy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

        “Formula 1 yeniden İstanbul’da!

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        Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek 2027’den itibaren yeniden İstanbul Park’ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix’sine yönelik hazırlıkları değerlendirdik.

        İstanbul Park, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

        İlgili kurumlarımız ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda kurumlar arası koordinasyonu, tanıtım çalışmalarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları ele aldık.

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        Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini Formula 1 heyecanıyla yeniden buluşturmak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.”

        HAZIRLIK SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE ELE ALINDI

        Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin katıldı.

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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve federasyonun başkan yardımcılarının da yer aldığı toplantıda, Türkiye Grand Prix’sinin en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

        Görüşmede ilgili kurumların üstleneceği görevler, organizasyon sürecinde sağlanacak koordinasyon ile Türkiye Grand Prix’sinin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

        İSTANBUL PARK'TA 5 YILLIK F1 HEYECANI

        Formula 1 yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

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        İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

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        #Mehmet Nuri Ersoy
        #Osman Aşkın Bak
        #formula 1
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