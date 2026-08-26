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        Haberler Spor Basketbol NBA Basketball Without Borders (BWB) Next Up erkekler kampı, İstanbulda başladı!

        Basketball Without Borders (BWB) Next Up erkekler kampı, İstanbulda başladı!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA), Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), İstanbul'da ilk kez düzenlenecek Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı'nın açılış töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ağustos 2026 - 10:54 Güncelleme:
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        BWB Next Up Erkekler Kampı İstanbul'da başladı!

        NBA, FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından düzenlenen Basketball Without Borders (BWB) Next Up erkekler kampının açılış töreni yapıldı.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki törene İstanbul Valisi Davut Gül, TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, FIBA Oyuncular Birimi Başkanı Kimberley Gaucher, TBF yöneticileri, sporcu eğitmenleri ve antrenörler ile 44 ülkeden 78 sporcu katıldı.

        29 Ağustos'a kadar sürecek kampta Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, Philadelphia 76ers oyuncusu Dominick Barlow, NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı oyuncusu Vlade Divac gibi isimler, sporculara eğitim verecek.

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        Açılış töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Şehirlerin anası İstanbul'a hepiniz hoş geldiniz." diyerek katılımcıları selamladı.

        İstanbul'un bütün spor dallarında olduğu gibi basketbolda da tesisleşmeyi hızlı şekilde tamamladığını belirten Gül, "Bu tesis son dönemde tamamlanan tesislerden birisi. İnanıyorum ki bu kamp süresince her bir genç sporcu hayallerini gerçekleştirecek. Sizler seçilmiş sporcularsınız. Size destek veren başta koçlarınız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.

        Basketbol kariyerinde Fenerbahçe forması da giyen ve Atlanta Hawks'ta antrenörlük yapan Ekpe Udoh da törende kısa bir konuşma yaptı.

        İstanbul'un kalbinde özel bir yeri olduğunu dile getiren Udoh, "Umarım bu kamp süresince İstanbul'un ve güzel yemeklerin tadını çıkarırız. Bütün oyunculara hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

        Udoh, konuşmasının sonunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Olimpik Lyon'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'ye de başarılar diledi.

        Açılış töreni, toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

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