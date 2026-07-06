Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi, 8 Temmuz Çarşamba günü yapılacak

Ayılar ve Boğalar - 6 Temmuz 2026 (Garanti BBVA Kripto'nun Avantajı Nedir?)

Kripto para piyasası nelerden etkilendi? Kripto piyasasında beklenti ne? Blockchain teknolojisi ne getiriyor? Bitcoin'de sert düşüşün sebebi ne? Garanti BBVA kripto nedir? Garanti BBVA Kripto'nun avantajı nedir? Ayılar ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven değerle... Daha Fazla Göster Kripto para piyasası nelerden etkilendi? Kripto piyasasında beklenti ne? Blockchain teknolojisi ne getiriyor? Bitcoin'de sert düşüşün sebebi ne? Garanti BBVA kripto nedir? Garanti BBVA Kripto'nun avantajı nedir? Ayılar ve Boğalar'da Rahim Ak sordu; Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven değerlendirdi. Daha Az Göster