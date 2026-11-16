Bayern Münih'te Alphonso Davies şoku

Şehit Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

Malatya'da iki gün önce S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması nedeniyle şehit olan Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar için Ankara'da tören düzenlendi. (İHA)