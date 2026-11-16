Bayern Münih'te Alphonso Davies şoku
Alman devi Bayern Münih'te sol bek oyuncusu Alphonso Davies, sol arka adalesindeki küçük yırtık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Giriş: 16 Kasım 2026 - 15:48 Güncelleme:
Alman devi Bayern Münih'te sol bek oyuncusu Alphonso Davies'ten kötü haber geldi.
Bayern Münih, Kanada Milli Takımı'nın Guatemala'yı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta sakatlanan Alphonso Davies'in bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.
Cumartesi günü oynanan karşılaşmada sakatlanan 26 yaşındaki futbolcunun, Bayern Münih sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonucunda sol arka adalesinde küçük bir yırtık tespit edildi.
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