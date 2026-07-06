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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Belçika'dan FIFA'nın Folarin Balogun kararına tepki!

        Belçika'dan FIFA'nın Folarin Balogun kararına tepki!

        ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un, Bosna Hersek maçında kırmızı kart görmesine rağmen son 16 turunda oynanacak Belçika müsabaka öncesi cezasının ertelenmesi futbol dünyasının gündemine oturdu. ABD Başkanı Donald Trump, cezayı erteleyen FIFA'ya teşekkür ederken, Belçika Futbol Federasyonu ise tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 10:52 Güncelleme:
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        Belçika'dan FIFA'nın Balogun kararına tepki!

        Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna Hersek arasında oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezası FIFA tarafından ertelendi. Buna göre 25 yaşındaki futbolcu, son 16 turunda Belçika'ya karşı forma giyebilecek.

        FIFA Disiplin Kurulu'ndan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "FIFA disiplin talimatının 27. maddesi uyarınca, maçtan men cezasının uygulanması 1 yıl ertelenmiştir. Folarin Balogun'un bu süre içinde benzer nitelikte ve ağırlıkta başka bir ihlalde bulunması halinde, erteleme iptal edilecek ve yeni ihlal için uygulanan ek yaptırımlarla ceza infaz edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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        DONALD TRUMP'TAN FIFA'YA TEŞEKKÜR

        ABD Başkanı Donald Trump da Balogun'un cezasının kaldırılmasına ilişkin FIFA'ya teşekkür açıklaması yaptı. Trump, FIFA'nın doğru olanı yaparak büyük bir adaletsizliği geri çevirdiğini söyledi.

        BELÇİKA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN TEPKİ

        Turnuvanın son 16 turunda ABD'nin rakibi olan Belçika'dan da cezanın ertelenmesine tepki geldi. Belçika Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Aynı talimatnamenin 66.4 maddesi, Dünya Kupası sırasında gösterilen tüm önceki kırmızı kartlarda olduğu gibi, bir kırmızı kartın takımın bir sonraki maçı için otomatik olarak men cezasıyla sonuçlanacağını açıkça öngörmektedir. Bir oyuncu veya takım görevlisi, doğrudan veya dolaylı bir kırmızı kart sonucunda oyundan ihraç edilirse, takımının bir sonraki maçından otomatik olarak men edilecektir. Buna ek olarak, daha fazla yaptırım da uygulanabilir" denildi.

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        Belçika Teknik Direktörü Rudi Garcia da yaşananları 1 Nisan şakası olarak değerlendirip Dünya Kupası tarihinde ilk kez böyle bir şey olmasına şaşkınlığını dile getirdi.

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