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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Bernd Stock: Beşiktaş galibiyeti hak etti

        Bernd Stock: Beşiktaş galibiyeti hak etti

        Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Stock, Süper Lig'in 11. haftasında 3-0 yenildikleri Beşiktaş'ın üst seviyede bir takım olduğunu ve galibiyeti hak ettiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 00:50 Güncelleme:
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        "Beşiktaş galibiyeti hak etti"

        Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş’a 3-0 mağlup oldu.

        "BEŞİKTAŞ GALİBİYETİ HAK ETTİ"

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Stock, "Beşiktaş'ı tebrik etmek istiyorum. İyi bir maç çıkardılar. Maçı ve galibiyeti hak ettiklerini düşünüyorum. Maça bence iyi başladık. İlk 20 dakikasında iyiydik. Önde pres yaptık, rakibi kalemize getirmedik. Ancak ne yazık ki daha sonra bir sakatlıkla karşılaştık. Thalisson kasığından sakatlandı. Maça devam etmek istedi ama ağrısı olduğundan devam edemedi. Zaten o ara bir gol yedik ne yazık ki. Bir stoperimiz sakatlandı, diğer stoperimiz de kırmızı kart görünce defans hattımızın göbeğindeki iki oyuncuyu da kaybetmiş olduk. Defansif organizasyonumuzu değiştirmek durumundaydık ve iki tane orta saha oyuncumuzu o pozisyona ilk yarıda geçirdik. Daha sonra ikinci yarıda biraz stilimizi değiştirmeye çalıştık. İkinci yarıya baktığımızda iyi iş çıkardığımızı söyleyebilirim. İyi mücadele ettik. İleriye de topu taşımaya çalıştık. Hatta bir tane de gol şansımız oldu. Ne yazık ki değerlendiremedik. Daha sonrasında baskı biraz daha artınca üçüncü golü de yedik. Devam etmemiz gerekiyor. Beşiktaş bizim seviyemizde bir takım değil, bizden daha üst seviyede bir takım. İki hafta sonra rakibimiz olan Gaziantep maçı var. Ona gerçekten çok iyi hazırlanacağız. Bu iki hafta boyunca tüm hazırlıklarımızı Gaziantep maçı için yapacağız. O maça çok iyi konsantre olacağız. Taraftarlarımızın önünde oynadığımız bu maçı da kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Stock, ayrıca geçtiğimiz hafta Alanyaspor müsabakasındaki gibi kalan maçlarda da mücadele ettikleri takdirde ligde kalacaklarına inandığını belirtti.

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