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        Beşiktaş, Alexander Nübel'i açıkladı!

        Beşiktaş, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 20:16 Güncelleme:
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        Nübel'den Beşiktaş'a 3 yıllık imza!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel'i resmen duyurdu.

        Siyah-beyazlılar 30 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

        5+5 MİLYON EURO ÖDENECEK

        Alman eldiven için Beşiktaş'ın kasasından 5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 10 milyon Euro çıkacak.

        49 MAÇTA 70 GOL YEDİ

        Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Nübel, 49 maçta 4 bin 470 dakika sahada kaldı. Alexander Nübel bu süreçte kalesinde 70 gol görürken, 14 maçta ise kalesini korumayı başardı.

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