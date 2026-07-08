Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Alman kaleci Alexander Nübel'i resmen duyurdu.

Siyah-beyazlılar 30 yaşındaki file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Bayern Münih ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile 3 yıllık (2028-29 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alexander Nübel’e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

5+5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Alman eldiven için Beşiktaş'ın kasasından 5 milyon Euro bonservis ve 5 milyon Euro da bonuslar olmak üzere toplam 10 milyon Euro çıkacak.

49 MAÇTA 70 GOL YEDİ

Geçtiğimiz sezonu Stuttgart'ta kiralık olarak geçiren Nübel, 49 maçta 4 bin 470 dakika sahada kaldı. Alexander Nübel bu süreçte kalesinde 70 gol görürken, 14 maçta ise kalesini korumayı başardı.