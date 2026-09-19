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        Beşiktaş Amedspor maçına hazır!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 15:02 Güncelleme:
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        Beşiktaş Amedspor maçına hazır!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

        Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen taktiksel uygulamalarla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, bugün saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Diyarbakır'a hareket edecek.

        Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

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        #beşiktaş
        #Amedspor
        #süper lig
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