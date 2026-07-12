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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş, başantrenör Dusan Alimpijevic ile uzattı

        Beşiktaş, başantrenör Dusan Alimpijevic ile uzattı

        Beşiktaş, Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 19:55 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Dusan Alimpijevic ile uzattı!

        Beşiktaş, başantrenör Dusan Alimpijevic'le yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2023/24 sezonunda takımımıza katıldığı günden bu yana camiamızın sevgisini kazanmış olan ve birlikte önemli başarılar kazanacağımıza inanmış olduğumuz Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır" denildi.

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