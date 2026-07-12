Beşiktaş, başantrenör Dusan Alimpijevic ile uzattı

İstanbul Esenyurt'ta havai fişek patlatarak kutlama yapmak isteyen yabancı uyruklu aile, ortalığı birbirine kattı. Site bahçesinde patlatılan havai fişek başka bir ailenin evine girerken, tepki göstermeleri üzerine tartışma, kadın ve erkeklerin dahil olduğu kavgaya döndü. Yaşanan o anlar kameraya ya... Daha Fazla Göster

İstanbul Esenyurt'ta havai fişek patlatarak kutlama yapmak isteyen yabancı uyruklu aile, ortalığı birbirine kattı. Site bahçesinde patlatılan havai fişek başka bir ailenin evine girerken, tepki göstermeleri üzerine tartışma, kadın ve erkeklerin dahil olduğu kavgaya döndü. Yaşanan o anlar kameraya yansırken, olay polisin gelmesiyle son buldu. (İHA) Daha Az Göster