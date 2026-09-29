Beşiktaş, EuroLeague'de Maccabi karşısında!

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) ikinci haftasında yarın deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd ile karşı karşıya gelecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 21.05'te başlayacak.

İsrail ekibi, güvenlik gerekçesiyle ev sahipliği yapacaği maçları ülkesi dışında oynuyor. Gazze'deki soykırım ve savaş suçlarına rağmen İsrail ekipleri, uluslararası spor turnuvalarından men edilmezken bu ülkenin temsilcilerinin ev sahibi olduğu karşılaşmaların güvenlik gerekçesiyle Avrupa'daki farklı ülkelerde oynamasına izin veriliyor.

REKLAM

İsrail kulüplerinin, Türkiye dahil deplasmanda oynayacağı bazı ülkelerin takımlarıyla maçları ise "provokatif eylem ihtimali" gerekçe gösterilerek tarafsız sahaya alınıyor ve böylece uluslararası müsabakalarda İsrail temsilcileriyle karşılaşacak takımların ev sahibi avantajı da elinden alınmış oluyor.

Avrupa Ligi'ne 13 sezon sonra katılan Beşiktaş, ilk hafta maçında konuk ettiği İspanya'nın Valencia Basket ekibine 96-94 mağlup olmuştu.

Bu arada daha önce Maccabi Rapyd ile iki kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, rakibine 77-55 ve 101-58 yenilmişti.