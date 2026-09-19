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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Amedspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

        Beşiktaş'ın Amedspor maçı kamp kadrosu belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Belçikalı yıldız Leandro Trossard, kafileye dahil edilmedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 15:10 Güncelleme:
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        İşte Beşiktaş'ın Diyarbakır kafilesi!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'e konuk olacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

        Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yanı sıra, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy ve Yasin Özcan kafileye dahil edilmedi.

        İşte Beşiktaş'ın Diyarbakır kafilesi:

        Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo.

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        #Amedspor
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