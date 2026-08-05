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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı kadrosu belli oldu!

        Beşiktaş'ın Hradec Kralove maçı kadrosu belli oldu!

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove maçının kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        İşte Beşiktaş'ın Çekya kafilesi!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı son antrenmanla tamamlayan siyah-beyazlılar, saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Prag'a hareket edecek. Kartal’ın bu maç için kamp kadrosu da belli oldu.

        Beşiktaş’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeongyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Hekimoğlu, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy.

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