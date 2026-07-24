Beşiktaş Kadın Futbol Takımı Rafaela Dos Santos'u kadrosuna kattı!
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, son olarak ABB FOMGET forması giyen Rafaela Sudre Dos Santos'u kadrosuna kattı.
Giriş: 24 Temmuz 2026 - 17:16 Güncelleme:
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Brezilyalı defans oyuncusu Rafaela Sudre Dos Santos'u kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Kadın Futbol Takımımız, 2026-2027 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, defans oyuncusu Rafaela Sudre Dos Santos'u kadrosuna kattı. Rafaela Sudre Dos Santos'a hoş geldin diyor, şanlı formamız ile nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Sudre, son olarak Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ABB FOMGET'te forma giydi.
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