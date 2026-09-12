Beşiktaş Köyü'nde yapılan kartal heykeli, Serdal Adalı'nın katıldığı törenle açıldı!

Beşiktaş'ın simgesi olan kartal, Ardahan'daki Beşiktaş Köyü'nde dikkat çeken bir esere dönüştü. Köy meydanına yapılan kartal heykeli, Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve Beşiktaş köylülerinin katıldığı törenle açıldı.

Açılışta konuşan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, böyle bir şey yapılmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Bugünkü mutluluğumu anlatmaya kelimeler yetmez. Burada olmamıza vesile olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da ziyaretlerimiz devem eder. Hayırlı olsun" dedi.

REKLAM

Ardahan Valisi Hilmi Yamlı, Beşiktaş Köyü'nde çok mutlu bir günde beraber olduklarını belirterek, "Beşiktaş başkanı ve yönetimi, köyümüze güzel bir hediye takdim etti. Biz de inşallah sporun bu bütünleştirici ve güzelleştirici unsuruyla birlikte şehrimize, köyümüze ve Beşiktaş'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir de, Beşiktaş başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

KÖYÜN DİKKAT ÇEKEN NOKTALARINDAN BİRİ OLDU

Yapımı tamamlanan kartal heykeli, kısa sürede köyün dikkat çeken noktalarından biri haline geldi. Beşiktaşlı vatandaşların yanı sıra eseri gören farklı takım taraftarları da ortaya çıkan çalışmaya ilgi gösterdi. Vatandaşlar, heykel önünde bol bol hatıra fotoğraf çektirdi.

REKLAM

Beşiktaş Köyü'nde yapılan kartal heykeli, spor sevgisinin ve taraftarlığın yalnızca maç günleriyle sınırlı olmadığını da gözler önüne seriyor.