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        Beşiktaş Kulübü, Opel ile işbirliği anlaşması imzaladı!

        Beşiktaş Kulübü, Opel ile işbirliği anlaşması imzaladı. Yapılan açıklamaya göre 2 yıl sürecek işbirliği kapsamında futbol ve erkek basketbol takımlarının sporcuları Opel'in ürünlerini kullanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 17:37 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Opel ile işbirliği anlaşması imzaladı!

        Beşiktaş Kulübü, otomotiv firması Opel ile işbirliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 2 yıl sürecek işbirliği kapsamında futbol ve erkek basketbol takımlarının sporcuları Opel'in ürünlerini kullanacak.

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Opel'in spora verdiği desteğe değinerek, "Dünya devlerinin formalarında, sporun farklı alanlarında, en önemli spor organizasyonlarında görmeye alışık olduğumuz Opel'in Türk sporunda işbirliği yaptığı kulüp olmaktan mutluluk duyuyoruz. Alanının iki köklü ve büyük markasının bir araya gelişinden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Her iki tarafın da kazanacağı bu işbirliğinin başarılı olmasını ve daha uzun yıllara taşınmasını diliyor, anlaşmamızın hem kulübümüz hem de Opel markası için hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç ise Beşiktaş ile işbirliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Sporu insanları bir araya getiren, ortak tutkular oluşturan ve güçlü duygusal bağlar kurabilen çok önemli bir platform olarak görüyoruz. Köklü geçmişlere, güçlü marka değerlerine ve geniş topluluklara sahip Opel ile Beşiktaş'ın yan yana gelmesini bu nedenle çok kıymetli buluyoruz. Global ölçekte spor ve futbol dünyasında uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliklerini Türkiye'de Beşiktaş ile yeni bir boyuta taşıyoruz. Sporun birleştirici gücü ile Opel'in hareketliliği özgürleştiren yaklaşımını buluşturarak Beşiktaş taraftarlarıyla uzun soluklu ve güçlü bir bağ kurmayı hedefliyoruz."

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        #beşiktaş
        #opel
        #sponsor
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