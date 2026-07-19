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        Beşiktaş, Midtjylland'a hazırlanıyor

        Beşiktaş, FC Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Midtjylland'a hazırlanıyor

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'nda FC Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını bu sabah Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Basına kapalı gerçekleştirilen idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, sahada gerçekleştirilen taktiksel çalışmalarla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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