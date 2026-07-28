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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü!

        Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında 30 Temmuz'da deplasmanda Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:55 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Midtjylland mesaisi!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland takımına konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.

        Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

        Beşiktaş, hazırlıklarına yarın ilk 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla devam edecek. Ardından siyah-beyazlılar, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Danimarka'ya gidecek.

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