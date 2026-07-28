Beşiktaş, Midtjylland maçı hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında 30 Temmuz'da deplasmanda Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sürdürdü.
Giriş: 28 Temmuz 2026 - 14:55 Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu rövanşında 30 Temmuz Perşembe günü Danimarka'nın Midtjylland takımına konuk olacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve dar alanda oynanan çift kale maçın ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın ilk 15 dakikası basına açık yapacağı idmanla devam edecek. Ardından siyah-beyazlılar, saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Danimarka'ya gidecek.
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