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        Beşiktaş, Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamladı!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın evinde Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Midtjylland maçına hazır!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın sahasında Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki ilk 15 dakikası basına açık antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

        Pas ve minyatür kale şut çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde siyah-beyazlıların taktiksel uygulamalar üzerinde durduğu öğrenildi.

        Beşiktaş'ta tedavisine devam edilen Wilfred Ndidi ile "izinli" Leandro Trossard antrenmana katılmadı.

        Beşiktaş-Midtjylland mücadelesi yarın saat 21.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

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