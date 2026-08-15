Beşiktaş'ta Emre Bilgin ile yollar ayrıldı!
Beşiktaş, genç kaleci Emre Bilgin'in Eyüpspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.
Giriş: 15 Ağustos 2026 - 18:19 Güncelleme:
Beşiktaş'ta kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşti.
Siyah-beyazlılar, genç kaleci Emre Bilgin'in nihai transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:
"Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin'in nihai transferi hususunda Eyüpspor'la anlaşmaya varılmıştır.
Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ