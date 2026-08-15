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        Haberler Spor Futbol Transfer Beşiktaş'ta Emre Bilgin ile yollar ayrıldı!

        Beşiktaş'ta Emre Bilgin ile yollar ayrıldı!

        Beşiktaş, genç kaleci Emre Bilgin'in Eyüpspor'a transferi konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        Beşiktaş ayrılığı açıkladı

        Beşiktaş'ta kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha gerçekleşti.

        Siyah-beyazlılar, genç kaleci Emre Bilgin'in nihai transferi konusunda Eyüpspor ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

        "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin'in nihai transferi hususunda Eyüpspor'la anlaşmaya varılmıştır.

        Emre Bilgin'e yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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