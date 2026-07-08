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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya kampına katıldı

        Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya kampına katıldı

        Slovakya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, kampa dahil oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 22:53 Güncelleme:
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        Orkun Kökçü, Slovakya kampına katıldı

        Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Slovakya'da devam eden hazırlık kampına dahil oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar, akşam antrenmanında salonda çalıştı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen günün ikinci idmanı, yaklaşık 1 saat sürdü.

        Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde oyuncular, kuvvetlendirme çalışmasıyla başlayan idmanı fiziksel dayanıklılık hareketleriyle sonlandırdı.

        Tatilinden feragat ederek kampa iki gün erken katılan siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, antrenmanda yer aldı.

        Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın TSİ 11.00'de sahada, 18.00'de ise salonda yapacağı çalışmalarla devam edecek.

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