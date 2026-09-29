Beşiktaş'ta Kocaelispor mesaisi!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 29 Eylül 2026 - 14:35 Güncelleme:
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, geçiş oyunu, hücum ve defans çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
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