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        Beşiktaş'ta Konyaspor maçı mesaisi

        Beşiktaş, üç günlük izinin ardından Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:31 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta Konyaspor maçı mesaisi!

        Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, üç günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.

        Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Devamında minyatür kale maçın ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

        Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 12’nci haftasındaki Konyaspor maçının çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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        #beşiktaş
        #Antrenman
        #süper lig
        #konyaspor
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