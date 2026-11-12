Beşiktaş'ta Konyaspor maçı mesaisi!

Dirk Kuyt'a veda, Samandıra'da yeni dönem! Emre Belözoğlu'nun ekip tercihi tartışıldı

Ahmet Selim Kul ve Cem Dizdar, Fenerbahçe'nin Dirk Kuyt ile yollarını ayırmasını ve Emre Belözoğlu'nun kendi teknik ekibiyle çalışma tercihini değerlendirdi.