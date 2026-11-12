Beşiktaş'ta Konyaspor maçı mesaisi
Beşiktaş, üç günlük izinin ardından Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Giriş: 12 Kasım 2026 - 20:31 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, üç günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Vincenzo Italiano’nun yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Devamında minyatür kale maçın ardından dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 12’nci haftasındaki Konyaspor maçının çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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