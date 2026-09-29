Beşiktaş'ta stoperde rekabet kızışacak!

Beşiktaş’ta milli aranın ardından stoper hattındaki forma rekabeti daha da artacak.

Savunmanın sağ bölgesinde Emmanuel Agbadou ile Tiago Djalo arasındaki forma savaşı tüm hızıyla sürüyor. Bu sezon şu ana kadar istikrarlı bir görüntü çizen isimlerden olan Djalo, çıktığı 11 resmi maçın 9'unda sahaya ilk 11’de çıkarken, Agbadou ise forma giydiği 10 karşılaşmanın 7'sine 11’de başladı.

Defansın sol hattında ise Emirhan Topçu, bu sezon şimdiye dek formayı bırakmayan isimlerin başında geliyor. Genç savunmacı, takımın çıktığı 11 maçın 10'unda ilk 11’de yer alırken milli takıma da geri döndü.

ÜMİT AKDAĞ DA YARIŞA KATILACAK

Milli ara ile birlikte sol stoperdeki yarışa yeni transfer Ümit Akdağ da dahil olacak.

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Siyah-beyazlı formayla henüz resmi maça çıkmayan genç stoper, milli arayı fırsat bilerek ekstra çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Zorlu fikstür ve UEFA'daki kritik virajlar öncesinde savunma hattındaki alternatiflerin çoğalması teknik direktör Vincenzo Italiano’nun da elini rahatlatacak.