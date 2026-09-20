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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano: Liderliği elimizden kaçırdık

        Vincenzo Italiano: Liderliği elimizden kaçırdık

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 23:09 Güncelleme:
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        "Liderliği elimizden kaçırdık!"

        Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

        "LİDERLİĞİ ELİMİZDEN KAÇIRDIK, ÜZGÜNÜM"

        Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı. Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. 1 puan alsak bile liderdik, bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.

        "BU MAÇ AKLIMDAN ÇIKMAYACAK"

        Bence iyi bir dönem geçirdik. Hazirandan şu ana kadar iyi bir dönemdi. Şimdi milli ara geliyor. Doğru zamanda geldi. Gerçekten üzgünüm, bugün lider olabilirdik. İlk yarıdaki oyundan dolayı üzgünüm. Bu maç aklımdan çıkmayacak, bu ekşi tadı unutamayacağım. Bu geceye rağmen iyi bir periyot geçirdik. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Sonra Avrupa ve ligde zorlu maçlar olacak.

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