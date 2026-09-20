Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"LİDERLİĞİ ELİMİZDEN KAÇIRDIK, ÜZGÜNÜM"

Bence maçı ilk yarıda kaybettik. Kötü başladık, ritimsiz başladık. Hiç gol şansı üretemedik. Her zamanki oyunumuzu oynayamadık. İkinci yarı iyi oynadık ama iş işten geçmişti. Kalitemizi gösterebilirdik. Lider olabilirdik ama olmadı. Takımda yorgunluk da vardı. Bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Maalesef istediğimiz oyun ortaya çıkmadı. 1 puan alsak bile liderdik, bunu elimizden kaçırdığımız için çok üzgünüm.

"BU MAÇ AKLIMDAN ÇIKMAYACAK"

Bence iyi bir dönem geçirdik. Hazirandan şu ana kadar iyi bir dönemdi. Şimdi milli ara geliyor. Doğru zamanda geldi. Gerçekten üzgünüm, bugün lider olabilirdik. İlk yarıdaki oyundan dolayı üzgünüm. Bu maç aklımdan çıkmayacak, bu ekşi tadı unutamayacağım. Bu geceye rağmen iyi bir periyot geçirdik. Sıkı çalışmaya devam edeceğiz. Sonra Avrupa ve ligde zorlu maçlar olacak.