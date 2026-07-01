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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Kristjan Asllani'ye veda!

        Beşiktaş'tan Kristjan Asllani'ye veda!

        Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bonservisi alınıp alınmayacağı tartışılan Kristjan Asllani'nin geleceği belli oldu.

        Siyah-beyazlılar, Arnavut oyuncu için ayrılık mesajı paylaştı.

        Asllani'nin böylece gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giymeyeceği de netleşmiş oldu.

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

        Asllani, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 17 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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