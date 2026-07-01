Beşiktaş'tan Kristjan Asllani'ye veda!

Gün Başlıyor - 30 Haziran 2026 (Ankara NATO Zirvesine Hazırlanıyor)

CHP'de kurultay başvurusu ne zaman? Özgür Özel'in yeni Parti hazırlıkları. NATO zirvesi öncesi denetimler arttı. Avustralya'dan yeni sosyal medya adımı. Avrupa'da sıcak hava dalgası. Venezuelalılar yardım topladı. Erdoğan, Merz ile telefonda görüştü. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Lübnan-İsrail... Daha Fazla Göster CHP'de kurultay başvurusu ne zaman? Özgür Özel'in yeni Parti hazırlıkları. NATO zirvesi öncesi denetimler arttı. Avustralya'dan yeni sosyal medya adımı. Avrupa'da sıcak hava dalgası. Venezuelalılar yardım topladı. Erdoğan, Merz ile telefonda görüştü. Kabine bugün Beştepe'de toplanıyor. Lübnan-İsrail anlaşmasının gizli eki. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Afganistan-Pakistan hattında gerilim. İstanbul'da hangi plaj ne kadar? 2026 Dünya Kupası'nda seyirci rekoru. 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster