Beşiktaş'tan Kristjan Asllani'ye veda!
Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 13:01 Güncelleme:
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bonservisi alınıp alınmayacağı tartışılan Kristjan Asllani'nin geleceği belli oldu.
Siyah-beyazlılar, Arnavut oyuncu için ayrılık mesajı paylaştı.
Asllani'nin böylece gelecek sezon Beşiktaş'ta forma giymeyeceği de netleşmiş oldu.
Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Kristjan Asllani’ye kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Asllani, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 17 resmi maçta 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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