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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano'dan Galatasaray açıklaması: Yenmemiz gereken bir maç

        Vincenzo Italiano'dan Galatasaray açıklaması: Yenmemiz gereken bir maç

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ardından öz eleştiri yaptı. Yorgunluğa rağmen iyi iş çıkardıklarını belirten İtalyan teknik adam, deplasmanda sorunlar yaşadıklarının altını da çizerek, "Düzeltmemiz gereken problemler var. Milli arada bu problemleri çözmek için çalışmaya başlayacağız." dedi. Italiano, Galatasray derbisiyle ilgili olarak ise, "ligin en iyi takımıyla karşılaşacağız. Rakibimizin hala aç bir takım olduğunu ve aç oyuncularının olduğunu söylemem gerekiyor. Yenmemiz gereken bir maç" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 00:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "G.Saray'ı yenmemiz gerek"

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, yorgunluğa rağmen iyi bir oyunla kazandıklarını söyledi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Italiano, "Bugün sezon başında nasıl oynuyorsak öyle bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Enerjimizi iyi şekilde kontrol ettik. Bu sayede kazandık. İç sahada oynamanın avantajını kullanmaya çalışıyoruz. Perşembe-pazar oynamak oyuncuları yoran bir şey. Bugün de yorgun oyuncularımız vardı. Rakibimiz bizim yaptığımızın yarısı kadar maç yapmıştır. Ona rağmen iyi iş çıkardık. Temmuz başında sezonu açtık. Bir yorgunluk var. Harika performans gösterdik. Yorgunluğa rağmen maça iyi başladık. Büyük takımın nasıl olduğunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Düzeltmemiz gereken problemler var. Milli arada bu problemleri çözmek için çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

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        "CELTIC MAÇINDA 70 DAKİKA İYİ OYNADIK"

        Puan kaybettikleri son iki maçla ilgili de konuşan Italiano, "Her maç birbirinden farklı. Kasımpaşa'nın iyi bir formu vardı. Üst üste kazanarak gelmişlerdi. Rakibi iyi limitleyen bir takımdı. O gün iyi iş çıkardılar. Celtic maçında 70 dakika iyi oynadığımızı düşünüyorum. O maçta daha fazlasını yapabilirdik. Bugün Trossard ve Vlahovic'in kalitesine ihtiyacımız vardı. Arka taraf da iyi iş çıkardı. Herkes elinden geleni yaptı. Her maç birbirinden farklı olduğu için bunların idmanları da farklı oluyor. En iyi şekilde işimizi yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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        "TROSSARD HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI"

        Maçta üç golün pasını veren Leandro Trossard'la ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, siyah-beyazlı oyuncunun orta sahada kendisi için yeni bir çözüm olduğunu aktararak, "Trossard​​​​​​​'ı tebrik etmek istiyorum. Orta sahada harika bir iş çıkarttı. Milli aradan geldikten sonra onunla tekrar bu konular üzerinde çalışmak istiyorum. Çünkü bize merkezde büyük yardım sağlıyor. Bize iyi bir opsiyon, bir çözüm sundu. Kendisi zaten çok tecrübeli, iyi bir oyuncu. Onunla daha da çalışmak istiyorum bu konuda." değerlendirmesinde bulundu.

        Tüm oyuncularının hazır olması gerektiğine değinen Italiano, "Herkese ihtiyacımız var, herkesin işin içinde olması gerekiyor. Oyuncuların aldığı süreler de çok önemli. Bazen bu rotasyonları yaptığınızda kaliteden ve dinamizmden ödün verebiliyorsunuz. Bunlar normal. Yorgunluğu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ligde bazı puanları bıraktık ama hala sezon öncesi programlaması neyse o şekilde devam ediyoruz. Milli aradan sonra çok maç olacak. Burada iyi iş çıkarmak gerekiyor. Bir deplasman problemimiz var. Buna çalışıyoruz ve bunu çözeceğiz." şeklinde konuştu.

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        G.SARAY YORUMU: LİGİN EN İYİ TAKIMIYLA OYNAYACAĞIZ

        Vincenzo Italiano, Galatasaray ile oynayacakları derbi ile ilgili olarak ise "Milli aradan sonra zor maçlar var. Deplasmanda oynayacağız. Sonra ligin en iyi takımıyla karşılaşacağız. Rakibimizin hala aç bir takım olduğunu ve aç oyuncularının olduğunu söylemem gerekiyor. Yenmemiz gereken bir maç. Zamanı gelince o maç için hazırlıklar yapacağız. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Biz de yeni bir takımız. Yeni oyuncular, yeni bir hoca ve yeni bir fikir var burada. Dört sene üst üste şampiyon olan bir takıma karşı en iyi şekilde hazır olmalısınız. Ne kadar önemli bir maç olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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