Beşiktaş tur atlarsa rakibi netleşti: Kauno Zalgiris
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 22:40 Güncelleme:
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi geçmesi durumunda play-off aşamasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile eşleşecek.
Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine deplasmanda 5-0 yenilen Litvanya temsilcisi, rövanş karşılaşmasını da 2-1 kaybetti.
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