Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Avrupa Ligi Beşiktaş Beşiktaş tur atlarsa rakibi netleşti: Kauno Zalgiris

        Beşiktaş tur atlarsa rakibi netleşti: Kauno Zalgiris

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 22:40 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tur atlarsa rakibi netleşti!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove'yi geçmesi durumunda play-off aşamasında Litvanya ekibi Kauno Zalgiris ile eşleşecek.

        Kauno Zalgiris, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibine deplasmanda 5-0 yenilen Litvanya temsilcisi, rövanş karşılaşmasını da 2-1 kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mücadelede ilk gol sesi geldi!
        Mücadelede ilk gol sesi geldi!
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        Sosyal medyada devlet ciddiyeti vurgusu
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        Vlahovic Beşiktaş için geliyor!
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        "İran'a ekonomik zararı savaştan daha ağır olabilir"
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        Restorandaki boşluktan iki kat aşağı düştü
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        Ultraslan lideri Şirin ve oğlunun MASAK raporu ortaya çıktı
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        İran'dan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Arthur sürprizi!
        Arthur sürprizi!
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        Bilezikleri çaldı, esnafa yakalandı
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        İsrail, tarihinin en önemli seçimine gidiyor
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        4 kulübün borcu 1,5 milyar euro'yu aştı
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        Şile Belediyesi iddianamesi: Özgür Kabadayı için 92 yıla kadar hapis istemi
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        AB'de ambalajlarda yeni dönem
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Bursa'da yasak aşk cinayeti
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Lukaku Fenerbahçe'de!
        Romantik gol kralı
        Romantik gol kralı
        İddialara fotoğraflı yanıt
        İddialara fotoğraflı yanıt
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı
        FB otobüsüne saldırıda 5 gözaltı