Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü!
Beşiktaş yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürdü
Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:49 Güncelleme:
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda koşu çalışması yapıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam yapacağı idmanla sürdürecek.
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