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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta Felix Uduokhai Union Berlin’e transfer oldu!

        Beşiktaş’ta Felix Uduokhai Union Berlin’e transfer oldu!

        Beşiktaş, Felix Uduokhai'nin nihai transferi için Union Berlin ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!

        Beşiktaşlı futbolcu Felix Uduokhai, Alman ekibi Union Berlin'e transfer oldu.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki stopere hizmetleri için teşekkür edilerek, "Profesyonel futbolcumuz Felix Uduokhai'nin nihai transferi hususunda 1. FC Union Berlin ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Alman oyuncu, Beşiktaş'ta 58 resmi maçta forma giydi.

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        #beşiktaş
        #Felix Uduokhai
        #transfer
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