Samsunspor'un file bekçisi Bilal Bayazıt, Galatasaray'a karşı 2-1 mağlup oldukları maçın ardından 'ofsayt' tartışması yapılan Torreira'nın golüyle ilgili HT Spor'a konuştu.

"APO AĞABEY BENİ ENGELLİYOR"

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e pozisyonla ilgili olarak özel açıklamalarda bulunan kaleci Bilal, "Bana soracak olursan net ofsayt. Çünkü ben gerçekten topu görmüyorum, Apo ağabey (Abdülkerim Bardakcı) sonuçta önümde. Golden sonra hakemin yanına gidip, 'Hocam, Apo ağabey beni engelliyor, topu gerçekten görmüyorum ben' dedim. Orada biraz hakem de... 'Sarı kart, gelirsen sarı kart veririm' falan gibi şeyler söylüyor. Net ofsayt olduğu, beni engellediği çok net." dedi.

🚨 HT Spor ÖZEL



💥"Topu gerçekten görmüyorum ben"



Bilal Bayazıt HT Spor'a konuştu!



🎙️ Bilal Bayazıt: Bana soracak olursan net ofsayt. Çünkü ben gerçekten topu görmüyorum, Apo Abi sonuçta önümde. Golden sonra hakemin yanına gidip, "Hocam, Apo Abi beni engelliyor, topu… pic.twitter.com/ptlrN5cLTC — HT Spor (@HTSpor) November 21, 2026

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"BİZ BU GOLÜ ATSAK İPTAL OLUR MUYDU?"

Açıklamalarına devam eden Samsunsporlu file bekçisi, "Biz bu golü atsak yine iptal olur muydu acaba? Tamam, Galatasaray'ın hakkını vermek gerekiyor; iyi oynadılar, kazandılar sonuçta, ona bir şey demiyorum. Ama biz olsak bu aynı golü verirler miydi, açıkçası şüphe ediyorum. Ben altı senedir Türkiye Ligi'nde oynuyorum, hiçbir zaman hakemler hakkında kötü konuşmadım. Ama biraz daha dikkatli olsunlar istiyorum." ifadelerini kullandı.