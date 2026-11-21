Bilal Bayazıt HT Spor'a konuştu: Galatasaray'ın golü net ofsayt
Samsunspor'un kalecisi Bilal Bayazıt, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılıların Torreira ile bulduğu ilk golün ofsayt olduğunu belirten Bilal Bayazıt, "Bana soracak olursan net ofsayt. Çünkü ben gerçekten topu görmüyorum, Apo ağabey (Abdülkerim Bardakcı) sonuçta önümde" dedi.
Samsunspor'un file bekçisi Bilal Bayazıt, Galatasaray'a karşı 2-1 mağlup oldukları maçın ardından 'ofsayt' tartışması yapılan Torreira'nın golüyle ilgili HT Spor'a konuştu.
"APO AĞABEY BENİ ENGELLİYOR"
HT Spor muhabiri Çağatay Çelik'e pozisyonla ilgili olarak özel açıklamalarda bulunan kaleci Bilal, "Bana soracak olursan net ofsayt. Çünkü ben gerçekten topu görmüyorum, Apo ağabey (Abdülkerim Bardakcı) sonuçta önümde. Golden sonra hakemin yanına gidip, 'Hocam, Apo ağabey beni engelliyor, topu gerçekten görmüyorum ben' dedim. Orada biraz hakem de... 'Sarı kart, gelirsen sarı kart veririm' falan gibi şeyler söylüyor. Net ofsayt olduğu, beni engellediği çok net." dedi.
"BİZ BU GOLÜ ATSAK İPTAL OLUR MUYDU?"
Açıklamalarına devam eden Samsunsporlu file bekçisi, "Biz bu golü atsak yine iptal olur muydu acaba? Tamam, Galatasaray'ın hakkını vermek gerekiyor; iyi oynadılar, kazandılar sonuçta, ona bir şey demiyorum. Ama biz olsak bu aynı golü verirler miydi, açıkçası şüphe ediyorum. Ben altı senedir Türkiye Ligi'nde oynuyorum, hiçbir zaman hakemler hakkında kötü konuşmadım. Ama biraz daha dikkatli olsunlar istiyorum." ifadelerini kullandı.