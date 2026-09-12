Boluspor: 1 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Pendikspor, 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber Boluspor haftayı 1, Pendikspor ise 9 puanla kapattı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 19:12 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Boluspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibini öne geçiren golü 37'de Rodrigo Rivas Gonzalez atarken, konuk ekibe beraberliği getiren golü ise 66. dakikada Damir Hrelja kaydetti.
Bu sonucun ardından sonuncu sıradaki Boluspor puanını 1'e, Pendikspor ise 9'a çıkardı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Boluspor, Sarıyer'e konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Bodrumspor'u ağırlayacak.
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