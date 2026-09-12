Borussia Dortmund: 3 - Paderborn: 0 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Dortmund sahasında Paderborn'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Giriş: 12 Eylül 2026 - 18:58 Güncelleme:
Almanya Bundesliga'nın 3. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund ile Paderborn kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Fabio Silva ile 80 ve 89. dakikalarda Felix Nmecha kaydetti.
Ayrıca Serhou Guirassy'nin 31 ve 45+2. dakikalarda attığı goller, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından Dortmund 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Paderborn ise 1 puanda kaldı.
Ligin 4. haftasında Dortmund deplasmanda Stuttgart'la karşılaşacak. Paderborn ise sahasında Hoffenheim'ı ağırlayacak.
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