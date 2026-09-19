Brentford: 3 - Chelsea: 0 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brentford sahasında Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.
Giriş: 19 Eylül 2026 - 00:28 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Brentford evinde konuk ettiği Chelsea'yi 3-0 mağlup etti.
Brentford'a galibiyeti getiren golleri, 61. dakikada Jaidon Anthony, 83. dakikada Igor Thiago ve 90+5ç dakikada Fabio Carvalho kaydetti.
Bu sonuçla Brentford puanını 9'a yükseltirken, Chelsea ise haftayı 7 puanla tamamladı.
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