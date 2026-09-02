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        Haberler Spor Futbol Transfer Brezilya'da Fred fırtınası: Atletico Mineiro'yu yarı finale taşıdı!

        Brezilya'da Fred fırtınası: Atletico Mineiro'yu yarı finale taşıdı!

        Fenerbahçe'den ayrılıp, Atletico Mineiro'ya transfer ola Fred'in, Brezilya kariyeri hızlı başladı. Brezilyalı yıldız 1 gol 1 asistle takımını yarı finale taşıdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Brezilya'da Fred fırtınası!

        Fenerbahçe'den ayrılan Fred, yeni takımı Atl. Mineiro ile etkili bir performans sergiledi.

        Brezilya Kupası Çeyrek Final karşılaşmalarında Atl. Mineiro, Cruzeiro'yu konuk etti. Fenerbahçe'den ayrılan Fred karşılaşmada ilk 11'de yer aldı.

        30. dakikada Cruzeiro penaltıdan Jorge'nin bulduğu golle deplasmanda 1-0 öne geçti.

        77. dakikada Atl. Mineiro'da Victor Hugo'nun ağları sarstığı golün asistini Fred yaptı ve skor 1-1 oldu.

        Beraberlik golünden 11 dakika sonra dakika 88'de roller değişti Hugo'nun asistinde Fred topu filelerle buluşturdu ve skoru tayin etti.

        33 yaşındaki Brezilyalı yeni takımını kupada yarı finale taşırken 1 gol 1 asistlik performansı ile geceye damga vurdu.

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        #Fred
        #fenerbahçe
        #brezilya
        #Atletico Mineiro
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