Bursaspor: 2 - Esenler Erokspor: 2 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor ile Esenler Erokspor, 2-2 berabere kaldı. Mikail Okyar ve Yusuf Erdoğan'ın golleriyle iki kere öne geçen Bursaspor'u yakalayan Esenler Erokspor, haftayı 5 puanla tamamladı. Bursaspor ise 1-0 ve 2-1'lik üstünlüğünü koruyamasa da 16 puanla zirvedeki yerini korudu.
Giriş: 13 Eylül 2026 - 23:15 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibinin gollerini 16'da Kelechi Iheanacho ve 20'de Lincoln kaydederken, konuk ekibin gollerini ise 18'de Mikail Okyar ile 50. dakikada Yusuf Erdoğan attı.
Bu sonucun ardından Bursaspor 16 puanla liderliğini sürdürürken, Esenler Erokspor ise puanını 5'e çıkardı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Batman Petrolspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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