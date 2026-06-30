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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor, akademi için Mesut Özil'le iş birliği anlaşması imzaladı

        Çaykur Rizespor, akademi için Mesut Özil'le iş birliği anlaşması imzaladı

        Çaykur Rizespor, futbol akademisinde başarı yakalamak adına eski futbolcu Mesut Özil'le iş birliği yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 15:37 Güncelleme:
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        Ç.Rizespor'dan Mesut Özil'le iş birliği!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbol akademisi için Mesut Özil'le anlaşma sağladı.

        Rizespor'un resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

        "Başkanımız Ali Zeki Saruhan yeni sezon öncesi transfer çalışmalarının yanı sıra "Rizespor Akademi" için futbol efsanesi Mesut Özil ile kapsamlı bir iş birliğinin ilk adımlarını attı.

        Rizespor Altyapısının dünya futbolunun yeni gelişmelerine uyumlu hale getirilmesine yönelik hedefler kapsamında çalışmalarını sürdüren kulübümüz Futbol efsanelerinden Mesut Özil'in Almanya ve Türkiye'deki teknik ekipleriyle kapsamlı bir iş birliği kararı alındı.

        Yapılan anlaşma kapsamında Rizespor altyapısında uygulanan çalışmaların koordinesi, sporcu gelişimi ve modern futbol anlayışının geliştirilmesi konusunda Mesut Özil ile tam iş birliğine gidiliyor.

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        Projenin ilk aşamasında, Avrupa'daki örnek altyapı tesisleri dikkate alınarak Rizespor altyapı tesislerinin eksiklerinin giderilmesi ve modern eğitim anlayışına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yürütülecek.

        Mesut Özil'in altyapı eğitiminde uyguladığı gelişmiş çalışmaların Rizespor Akademiye aktarılması planlanıyor.

        Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Ali Zeki Saruhan Mesut Özil ile yatığı toplantının çok verimli geçtiğini ve Rizespor akademinin geleceğine ilişkin heyecanlı olduklarını söyledi. Rizespor Akademide güzel çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Saruhan amacımız camiamızı mutlu edecek gelişmeler imza atmak dedi.

        Mesut Özil, genç futbolcuların yalnızca sportif açıdan değil, kişisel gelişim bakımından da desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, ahlaklı, disiplinli, düzenli uyku alışkanlığına sahip ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemine dikkat çekti. Bu süreçte spor psikologları ve uzman eğitmenlerden destek alınmasının altyapı eğitimine önemli katkı sağlayacağını ifade eden Özil, spor okullarının da eğitim sürecini desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

        İş birliği kapsamında Mesut Özil ve ekibi Rize'ye gelerek çalışmalara başlayacak. Altyapı organizasyonu yerinde incelenecek, teknik değerlendirmeler yapılacak ve gelişim sürecine ilişkin yol haritası belirlenecek."

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