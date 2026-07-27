Çaykur Rizespor'dan Martial açıklaması!

Seyir tepesindeki cinayete tanık oldukları için öldürülmüşler

Adana'da seyir tepesinde önce tartıştığı Semra Yılmaz'ı ardından cinayete tanık oldukları için Ali Can Demir ve Sinan İlbey'i tabancayla öldüren Osman A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Osman A., gazetecilere, "Pişmanım" dedi. Osman A., daha son... Daha Fazla Göster Adana'da seyir tepesinde önce tartıştığı Semra Yılmaz'ı ardından cinayete tanık oldukları için Ali Can Demir ve Sinan İlbey'i tabancayla öldüren Osman A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü için adli tıp birimine götürülen Osman A., gazetecilere, "Pişmanım" dedi. Osman A., daha sonra adliyeye sevk edildi. Daha Az Göster