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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Cenk Özkaçar: Bu camiaya layık olduğumu göstermek istiyorum

        Cenk Özkaçar: Bu camiaya layık olduğumu göstermek istiyorum

        Trabzonspor'un İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'dan kadrosuna kattığı stoper Cenk Özkaçar, bordo-mavili kulübe transfer olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Böylesine bir şehrin ve böylesine bir futbol kültürünün parçası olmak benim için gurur verici" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 20:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Bu camiaya layık olduğumu göstermek istiyorum"

        Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkaçar, saat 20.00 sıralarında eşiyle birlikte Trabzon'a geldi. 25 yaşındaki futbolcu, havalimanında bordo-mavili taraftarların yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla karşılandı.

        "BU CAMİAYA LAYIK OLDUĞUMU GÖSTERMEK İSTİYORUM"

        İlk açıklamasında Trabzonspor formasını giymenin kendisi için büyük anlam taşıdığını ifade eden Özkaçar, "Böyle bir şehrin, böyle bir futbol kültürünün parçası olmak benim için gurur verici. İnşallah bu şehre ve bu camiaya layık olduğumu sahada gösterebilirim" ifadelerini kullandı.

        "PERFORMANSIMI MİLLİ TAKIMA TAŞIMAK İSTİYORUM"

        Transfer sürecinin kısa sürede sonuçlandığını belirten savunmacı, yeni sezonda daha başarılı bir performans ortaya koymayı hedeflediğini söyleyen Özkaçar, "Transfer gelişmesi çok hızlı oldu ve şu an buradayım. Umarım geçen sezondan daha iyi bir performans sergilerim. Buradaki kulüp performansımı yeniden milli takıma taşımak istiyorum. Takım içinde güzel bir rekabet ortamı var. Bu da performansıma olumlu yansıyacaktır" diye konuştu.

        "ONUACHU, MUÇİ VE OULAI'Yİ BİLİYORUM"

        Takımdaki oyuncuları yakından takip ettiğini dile getiren Cenk Özkaçar, "Onuachu'yu Belçika Ligi'nden tanıyorum. Muçi ve Oulai de aklıma gelen isimler. Takımın genelinde kaliteli oyuncular var ve geçen sezon iyi bir performans sergilendi. Umarım bunu yeni sezonda daha da ileri taşıyabiliriz" dedi.

        "EŞİM TRABZON'A AŞIK"

        Trabzon'u daha önce de ziyaret ettiğini belirten milli futbolcu, şehirle ilgili olumlu izlenimlerini paylaşarak, "Yaklaşık 7-8 ay önce eşimle Trabzon'a gelmiştim. Şehri çok seviyorum. Eşim de Trabzon'a hayran kaldı. Uzun yıllar bu kulübe hizmet etmek istiyoruz. 18 yaşında Avrupa'ya gittim ve orada önemli tecrübeler kazandım. Edindiğim bu deneyimleri Trabzonspor'a yansıtmak istiyorum. Burada çok daha güzel günler yaşayacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        "HOCAMIZIN OYUN PLANINA KATKI VERMEK İSTİYORUZ"

        Trabzonspor kadrosunun kaliteli isimlerden oluştuğunu vurgulayan Cenk Özkaçar, "Takımımızda çok iyi oyuncular var. İnşallah hocamızın istediği oyun planını sahaya en iyi şekilde yansıtır ve hep birlikte Trabzonspor'a başarılı bir sezon yaşatırız" diyerek sözlerini tamamladı.

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