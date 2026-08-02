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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Cenk Özkacar: Takıma kısa sürede alıştım

        Cenk Özkacar: Takıma kısa sürede alıştım

        Trabzonspor'un yeni transferi Cenk Özkacar, Udinese'yle karşılaştıkları hazırlık maçının ardından takıma çabuk alıştığını açıkladı. Milli futbolcu, "Takım arkadaşlarımın ve teknik heyetin bu samimi yaklaşımı, benim de çok kısa bir süre içerisinde buradaki her şeye alışmama vesile oldu" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 21:28 Güncelleme:
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        "Takıma kısa sürede alıştım"

        Avusturya kampındaki son hazırlık mücadelesinde İtalyan temsilcisi Udinese'yi 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un yeni stoperi Cenk Özkacar, açıklamalarda bulundu.

        "TAM BİR AİLE ORTAMI VAR"

        Cenk Özkacar, Trabzonspor'daki ilk izlenimlerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

        "Takıma katıldığım ilk andan itibaren burada gerçekten çok güzel, tam anlamıyla bir aile ortamı olduğunu gördüm."

        "TAKIMA KISA SÜREDE ALIŞTIM"

        "Takım arkadaşlarımın ve teknik heyetin bu samimi yaklaşımı, benim de çok kısa bir süre içerisinde buradaki her şeye alışmama vesile oldu."

        "ÇOK UZUN YILLAR BURADAYMIŞIM GİBİ HİSSEDİYORUM"

        Trabzonspor'da kendisini yabancı hissetmediğini vurgulayan Özkacar, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Açıkçası kendimi yeni transfer olmuş gibi değil de sanki çok uzun yıllardır buradaymışım ve bu ailenin bir parçasıymışım gibi hissediyorum."

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