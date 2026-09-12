İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Chelsea ile Hull City karşı karşıya geldi. Premier Lig'e yeni yükselmesine rağmen aldığı sonuçlarla dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, güçlü rakibiyle de 2-2 berabere kalarak sürpriz yaptı.

7. dakikada Rogers'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Hull, 28 ve 34'te Belloumi'nin kaydettiği gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda baskısını artıran Chelsea, 66'da Joao Pedro'nun golüyle 1 puanı zor kurtardı: 2-2.

Hull City bu sonuçla puanını 8'e yükseltti ve ligdeki yenilmezliğini sürdürdü.

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Chelsea ise puanını 7'ye çıkardı.