Crystal Palace'ta Thomas Frank dönemi!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, teknik direktörlük görevine Danimarkalı çalıştırıcı Thomas Frank'in getirildiğini açıkladı.
Giriş: 16 Kasım 2026 - 20:44 Güncelleme:
Geçtiğimiz günlerde Pierre Sage ile yollarını ayıran Crystal Palace'ın yeni teknik direktörü belli oldu...
İngiliz ekibi 53 yaşındaki çalıştırıcı Thomas Frank'in takımın başına getirildiğini ve 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Danimarkalı teknik adam son olarak geçtiğimiz sezon Tottenham'ı çalıştırmış ve 38 maçta 1.29 puan ortalaması tutturmuştu.
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