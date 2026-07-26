Daniele Santarelli: Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum!

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 mağlup ederek tarihinde ikinci kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü Daniele Santarelli, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle oyuncu tercihleri ve rotasyon kararları nedeniyle yoğun şekilde eleştirildiğini belirterek, aldığı tüm kararların sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

"İNSANLAR BENİMLE İLGİLİ ÇOK FAZLA KONUŞUYOR"

Santarelli, eleştiriler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bunu söylemek istemezdim ama insanların benimle, kararlarımla ve yaptıklarımla ilgili çok fazla konuştuğunu düşünüyorum. Benim işimin gerçekten çok zor olduğunu düşünüyorum. Her zaman en doğru kararı vermeye çalışıyorum. Bazen doğru karar veriyorum, bazen yanlış karar verebiliyorum. Ama her zaman takım ve oyuncular için en iyisini yapmaya çalışıyorum."

"SONUÇTA BİR ALTIN MADALYA DAHA KAZANDIK"

Başarının Türk voleybolu adına büyük önem taşıdığını vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, şu değerlendirmede bulundu:

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"Sonuçta bir altın madalya daha kazandık. Bu Türk voleybolu için çok büyük bir başarı. Sürekli zirvede kalıyoruz. Çok güçlü bir takımı yendik. Dün de çok güçlü bir rakibi çok iyi voleybol oynayarak mağlup ettik. Kanada karşısında çok iyi oynadık. Turnuva boyunca sürekli gelişim gösterdik."

"İLK HAFTA ROTASYON YAPTIM, HERKES BENİ ELEŞTİRDİ"

VNL'in ilk haftasında uyguladığı geniş oyuncu rotasyonunun eleştirildiğini dile getiren Santarelli, buna rağmen kararlarından memnun olduğunu söyledi.

"İlk hafta oyuncu rotasyonu yaptım ve herkes beni eleştirdi. Ama yaptığım şeylerden çok memnunum. Aslında bu konu hakkında konuşmak istemiyorum çünkü böyle tartışmaları sevmiyorum. Ama şunu söylemem gerekiyor; ben bu takımın başantrenörüyüm. Her kararın sorumluluğunu ben alıyorum ve bunu kabul ediyorum."

"ELEŞTİRMEK HER ZAMAN KOLAYDIR"

Bir antrenörün oyuncusuna güvenmesinin doğal olduğunu belirten Santarelli, örnek olarak İlkin Aydın'ın performansını gösterdi.

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"Bir antrenör için bir oyuncunun arkasında durmak çok normaldir. Eğer o oyuncu toparlanır ve çok iyi oynarsa herkes 'Koç harika iş çıkardı' der. Ama toparlanmazsa bu kez 'Koç neden değiştirmedi?' derler ve suçlu ben olurum."

"Eleştirmek her zaman kolaydır. Mesela İlkin... Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum ama ilk sette çok kötü oynadı. Sonra maçın geri kalanında inanılmaz hücum etti. Eğer ilk sette onu oyundan çıkarsaydım belki her şey farklı olacaktı."

"HERKESİ MEMNUN ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Turnuva boyunca yaptığı oyuncu tercihlerini de savunan başarılı antrenör, ilk iki haftada çok sayıda oyuncuya şans verdiğini hatırlattı.

"VNL'in ilk haftasında bazı kararları almasaydım, bazı oyunculara güvenmeseydim... Bazı insanlar oyuncu seçimimi ya da aynı oyunculara güvenmeye devam etmemi eleştirdi. Ama ilk hafta çok fazla oyuncu değiştirdim. İkinci hafta da öyle."

"Üçüncü haftaya geldiğimizde artık aynı ilk altıya güvenmem mi gerekiyordu, yoksa herkesi memnun etmek için oyuncu değiştirmeye devam mı etmeliydim? Çünkü sürekli 'Neden bu oyuncu oynamıyor?', 'Neden onu değiştirmiyorsun?', 'Neden şu oyuncuyu almıyorsun?' gibi yorumlar geliyor."

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"TÜRKİYE'Yİ GERÇEKTEN ÇOK SEVİYORUM"

Türkiye'yi çok sevdiğini dile getiren Santarelli, zaman zaman oluşan eleştiri ortamının dengeli olması gerektiğini söyledi.

"Anlıyorum... Türkiye'yi gerçekten çok seviyorum. Ama bazen Türkiye'yi anlamak gerçekten çok zor. Gerçekten çok seviyorum bu ülkeyi ama bazen biraz daha dengeye ihtiyaç var. Çünkü burada oyuncularla birlikte yaptığımız şey gerçekten özel."

"DÖRT YILDIR SONUÇLAR KONUŞUYOR"

Göreve geldiği günden bu yana elde edilen başarıları hatırlatan Santarelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dört yıldır çok özel işler başarıyoruz. Ortada sonuçlar var. İnsanlar istediklerini söyleyebilir. Biliyorum, herkes konuşuyor ve bazen bu bana komik geliyor. Ama sonuçta dört yıldır dünyanın en iyi takımlarından biriyiz."

"Dünya Şampiyonası, Olimpiyat Oyunları'nda iyi sonuçlar elde ettik. 2 VNL ve Avrupa şampiyonluğu... Bütün bunlar ortada. Sonuçlar konuşuyor. Biz sahaya çıkıyoruz ve ne yaptığımızı herkese gösteriyoruz."

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"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Final maçı öncesinde takımına çok güvendiğini söyleyen Santarelli, Brezilya karşısındaki performansı övdü.

"Bugün çok iyi bir maç oynayacağımıza emindim. İçimde çok güçlü bir his vardı. Oyuncularıma bugün nasıl oynamamız gerektiğini anlattım ve onlar bunu mükemmel şekilde uyguladılar."

"Brezilya harika bir takım. Bana göre asla pes etmiyorlar. Maçın kontrolü bizim elimizdeyken bile geri dönmeye çalıştılar. Ama biz de hiçbir zaman oyundan kopmadık."

"Bu VNL boyunca gerçekten harika bir performans sergiledik. Hem benim ortaya koyduğum çalışma hem de takım olarak yaptığımız iş çok özel. Her zaman söylüyorum, yine söylemek istiyorum; oyuncularımla ve birlikte yaptığımız işle gurur duyuyorum."