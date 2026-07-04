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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Didier Deschamps: En iyi şey korkmamak ya da endişelenmemektir

        Didier Deschamps: En iyi şey korkmamak ya da endişelenmemektir

        Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Paraguay'ın sert futbolu için endişelenmediklerini ve nasıl bir rakiple karşılaşacaklarını bildiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Temmuz 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        "En iyi şey korkmamak ya da endişelenmemek"

        2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turunda Paraguay'la karşılaşacak olan Fransa'nın teknik direktörü Didier Deschamps, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

        Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay ile yarın oynayacakları son 16 turu maçı öncesinde Philadelphia Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

        PARAGUAY'A ÖVGÜ

        Paraguay'ın çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten deneyimli teknik adam, "Tüm Güney Amerika takımları gibi büyük bir yürekleri var. İlk dakikadan son dakikaya kadar savaşacaklar. Bu zaten üst düzey futbolun gereği. Evet agresifler ama Almanya'yı sadece bununla yenerek buraya gelmediler. Maç kazandıran şey sadece agresif olmak ya da darbe indirmek değil. Ayrıca çok iyi oyuncuları var, bunlar birbirini tanıyan oyuncular. Bazı şeyleri tekrar ediyorlar, iyi yapıyorlar. Bu Güney Amerika takımlarının DNA'sında var. Bu, aslında bir eksiklik değil, kalitedir." değerlendirmesinde bulundu.

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        Philadelphia'da birkaç gündür etkili olan sıcak hava dalgasının hücumları ya da savunmalarına bir etkisi olmayacağını savunan Deschamps, şöyle konuştu:

        "Sıcak olacağını biliyorduk, farklı protokoller aracılığıyla gereken önlemleri aldık. Her ne kadar şimdiye kadar o kadar sıcak havalarla karşılaşmamış olsak da. Yarın bugüne kıyasla sıcaklık biraz düşecek olsa da yağmur mu olacak, fırtına mı olacak, umarım fırtına olmaz çünkü geçen sefer soyunma odasında iki saat geçirdik. Bunun bir etkisi olabilir mi? Evet. Özellikle bizim üzerimizde değil, tüm takımlar üzerinde, çünkü efor sarf etmek gerekecek. Beşinci maçtayız, yani halihazırda yıpranmış organizmalar var. Dinlenme süreleri herkes için aynı değil, oynama süreleri aynı değil. Ama havayı bir saplantı haline getirmiyorum, bu bir etken ve bunu biliyorduk. Bu yüzden tekrar ediyorum, sağlık ekibiyle birlikte bu durumu sınırlandırmak ve bu etkiyi azaltmak için farklı protokoller uyguladık."

        "EN İYİ ŞEY KORKMAMAK YA DA ENDİŞELENMEMEKTİR"

        Deschamps, rakiplerinin agresif oyunu için önlem alıp almayacağıyla ilgili soruya, "En iyi şey korkmamak ya da endişelenmemektir. Futbol ikili mücadelelerden oluşur, sonrasında kurallar var, hakem var. Faullerin cezalandırılması gerekir, her ne kadar turnuvanın başından beri küçük temaslara, küçük faullere genel olarak izin verilse de. Onları özel olarak hazırlamayacağım, nasıl bir rakiple karşılaşacaklarını biliyorlar." yanıtını verdi.

        DESIRE DOUE: ÇOK AMA ÇOK İYİ BİTİRİCİLİĞİMİZİN OLMASI GEREKİR

        Fransız futbolcu Desire Doue, Paraguay karşısında yüksek yoğunluklu oynamaları gerektiğini belirterek, "Elbette çok ama çok iyi bitiriciliğimizin olması gerekir. Çünkü bu tarz maçlarda olabildiğince hızlı bir şekilde gol atmak ve mümkün olduğunca çok gol bulmak önemlidir, çünkü her an her şey olabilir." dedi.

        21 yaşındaki futbolcu, sıcak havanın etkisiyle ilgili soru üzerine, "Evet, kesinlikle çok fazla enerji götürüyor. Çünkü bu sıcaklıkta oynadığınızda çok daha fazla terliyorsunuz, dolayısıyla fazla su kaybediyorsunuz. Belirli anlarda zihinsel berraklığınız biraz daha azalabiliyor. Ama sonuçta ABD'ye geldik ve hava sıcaktı. Bugün hava çok sıcak, yarın da çok sıcak olacak gibi görünüyor. Ama buna yavaş yavaş alışıyoruz. Dediğim gibi, her iki takım da aynı şeyi hissedecek. Yarın hazır olacağız, tüm maç boyunca dayanabilmek için fiziksel olarak hazırız." ifadelerini kullandı.

        "DÜNYA KUPASI'NDA OYNAMAK MUHTEŞEM BİR ŞEY"

        Doue, kariyerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılmasıyla ilgili soruya, "İlk Dünya Kupası'nın tadını çıkarıyorum, her anından keyif alıyorum. Bence Dünya Kupası'nda oynama fırsatı bulan her oyuncu sadece mutluluk hisseder. Bu yüzden takımlar elendiğinde bu kadar çok üzüntü ve hayal kırıklığı görüyoruz. Bu, oynaması muhteşem bir turnuva. Milli marş sırasında gülümsüyorsam, bu burada bulunduğum için çok mutlu olduğum anlamına gelir." cevabını verdi.

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