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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Dorukhan Toköz, Kayserispor’dan ayrıldığını açıkladı

        Dorukhan Toköz, Kayserispor’dan ayrıldığını açıkladı

        Kayserispor'un geçen sezon renklerine bağladığı Dorukhan Toköz, sözleşmesini fesh ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 23:13 Güncelleme:
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        Dorukhan Toköz'den ayrılık açıklaması!

        Kayserispor’un 2025-2026 sezonu öncesi Eyüpspor’dan transfer ettiği Dorukhan Toköz, yaptığı yazılı açıklamada takımdan ayrıldığını belirtti.

        30 yaşındaki futbolcu açıklamasında, “Kayserispor ile olan sözleşmemi tek taraflı ve haklı fesih etmiş bulunmaktayım. Birlikte mücadele ettiğim bütün takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere yönetim üyelerine ve Kayserispor taraftarına her şey için teşekkür ederim. Yolunuz açık, şansınız bol olsun” diye belirtti.

        Kayserispor formasıyla 26’sı lig, 1’i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 27 maça çıkan Dorukhan Toköz 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

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